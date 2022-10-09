大陸蔚來汽車以租賃模式 進入歐洲四國市場

大陸電動車公司蔚來汽車將以租賃訂閱模式向德國、荷蘭、丹麥、瑞典用戶提供產品和服務。

據財新網報導，蔚來汽車星期六（10月8日）在德國柏林發布上述訊息。蔚來汽車面向歐洲市場推出的是轎車車型ET7、SUV車型EL7（即中國的ES7）和轎跑車型ET5。ET7將於2022年10月16日開始交付，EL7和ET5將分別於2023年1月、3月開始交付。

據報導，蔚來汽車德國官網顯示，訂閱模式分為短期訂閱和長期訂閱兩種。短期訂閱又稱為靈活訂閱，期限最少為一個月，每月訂閱費用隨時間推移而逐步降低；如果用戶在合約期滿前14天沒有選擇取消，訂閱會自動續期。長期訂閱即固定訂閱，時間範圍為12個月到60個月，價格固定，且比短期訂閱的價格低。長期訂閱用戶可在合約期結束時選擇終止，或在結束後自動轉入短期訂閱。

以75度電池包的ET7為例，其德國短期訂閱參考價為每月1549歐元，長期訂閱參考價為每月1199歐元。根據車輛配置及使用情況差異，價格會有所調整。

蔚來汽車董事長李斌上周六在說，長遠來看，汽車本身會變成一項服務，蔚來汽車稍早前在中國推出「買車租電池」業務，現在在歐洲推出「整車加服務」訂閱模式，都是在嘗試不斷簡化用車流程。

李斌也提到，訂閱制比拚的是運營能力，即能不能把車全部訂出去，「如果不考慮基礎設施或者整個前期的固定投入，只考慮訂閱本身，我們認為它是有機會去獲得比賣車更高的毛利率的」。