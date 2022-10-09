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大陸蔚來汽車以租賃模式 進入歐洲四國市場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸電動車蔚來汽車宣佈以租賃訂閱模式進入歐洲德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國市場。（汽車之家網）
大陸電動車蔚來汽車宣佈以租賃訂閱模式進入歐洲德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國市場。（汽車之家網）

大陸電動車公司蔚來汽車將以租賃訂閱模式向德國荷蘭丹麥瑞典用戶提供產品和服務。

據財新網報導，蔚來汽車星期六（10月8日）在德國柏林發布上述訊息。蔚來汽車面向歐洲市場推出的是轎車車型ET7、SUV車型EL7（即中國的ES7）和轎跑車型ET5。ET7將於2022年10月16日開始交付，EL7和ET5將分別於2023年1月、3月開始交付。

據報導，蔚來汽車德國官網顯示，訂閱模式分為短期訂閱和長期訂閱兩種。短期訂閱又稱為靈活訂閱，期限最少為一個月，每月訂閱費用隨時間推移而逐步降低；如果用戶在合約期滿前14天沒有選擇取消，訂閱會自動續期。長期訂閱即固定訂閱，時間範圍為12個月到60個月，價格固定，且比短期訂閱的價格低。長期訂閱用戶可在合約期結束時選擇終止，或在結束後自動轉入短期訂閱。

以75度電池包的ET7為例，其德國短期訂閱參考價為每月1549歐元，長期訂閱參考價為每月1199歐元。根據車輛配置及使用情況差異，價格會有所調整。

蔚來汽車董事長李斌上周六在說，長遠來看，汽車本身會變成一項服務，蔚來汽車稍早前在中國推出「買車租電池」業務，現在在歐洲推出「整車加服務」訂閱模式，都是在嘗試不斷簡化用車流程。

李斌也提到，訂閱制比拚的是運營能力，即能不能把車全部訂出去，「如果不考慮基礎設施或者整個前期的固定投入，只考慮訂閱本身，我們認為它是有機會去獲得比賣車更高的毛利率的」。

蔚來汽車 德國 荷蘭 丹麥 瑞典

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