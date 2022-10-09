快訊

六家「不能倒」銀行資本吃鱉！股債市崩跌 僅這1家穩住

體操／世界盃土耳其挑戰賽 蕭佑然奪鞍馬國際賽首金

國慶北返車潮塞在國道上 部分路段晚間「紅爆」車速剩20多公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸海運費續降 有企業稱貨量增三成

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸海運費續降，有企業稱貨量增三成。圖為山東日照港。（新華社）
大陸海運費續降，有企業稱貨量增三成。圖為山東日照港。（新華社）

多位國際貨運代理人表示，海運價格持續下跌，相比今年7月，近期歐洲基本港、美東航線運價下降四成左右；美西航線相比7月運價下降了近七成，此前美西航線7月中旬一個40英呎貨櫃（FEU）運價7,000美元左右，相比年初已直接腰斬。

澎湃新聞報導，運價持續降溫也不只存在於熱門航線，多位貨代表示，現在整櫃市場都面臨缺貨，整體運價基本都在下降，以前是一箱難求、一艙難求，現在是箱子、艙位都不缺了，但也沒有到一貨難求那麼誇張的地步。

從一站式國際物流線上服務平台“運去哪”交易情況顯示，7月以後海運價格開始震盪下行，去年物流成本約占商品價格的30%，今年部分海運空運幹線的物流成本幾乎下降3/4。

一位義烏的跨境電商負責人透露，目前該公司的海運成本較去年同期下降近三成，而貨量相比去年同期也提高三成，國外需求放緩、海運價格下降，對義烏的大型外貿公司影響並不是特別大，平台型的外貿公司很早做了線上準備，由於疫情國外客戶過不來，只能通過外貿公司找貨，且大型外貿公司有規模經濟優勢，客戶積累優勢，資金抵禦優勢。

一位業內人士表示，去年海運費高峰導致很多貨代公司簽訂了高價位的訂艙合約，現在為了履約，即使價格跌破成本也要不斷攬貨，正常情況下都是即期合同，但是去年情況極端，很多貨代為了保證倉位簽訂的是高價合同。

關於航運市場今年下半年的展望，中遠海控副總經理陳帥曾表示，後續市場或將呈現旺季不旺、淡季不淡的景象。通常來講，每年7-9月屬集運行業的傳統旺季，但今年的旺季跡象不十分明顯，這與前期部分有效運力回歸市場有關。但中遠海控認為現階段需求正處於今年的相對低點，後續預計將有所上升。根據中遠海控對市場的前期了解，客戶目前已在逐步去庫存，隨著消費者的消費信心逐步恢復，預計今年第4季市場需求將有望提升，這將有利於進一步改善市場整體的供求關係。

航線

延伸閱讀

大陸超過30個城市實行「一人購房全家幫」

中菲行9月營收年減19% 需求下降

航港局「人本航港藍色公路」獲西班牙影展旅遊影片金獎

陸貿促會調查 47.68%外企反映疫情影響生產

相關新聞

華府智庫CSIS調查：台企重構布局 或重塑與陸關係

在中美台地緣政治變動下，台企產業遷移動向通常較被忽略。對此，美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近期發布報告指出，...

大陸海運費續降 有企業稱貨量增三成

多位國際貨運代理人表示，海運價格持續下跌，相比今年7月，近期歐洲基本港、美東航線運價下降四成左右；美西航線相比7月運價下...

大陸超過30個城市實行 「一人購房全家幫」

為挽救樓市，中國大陸越來越多城市推出公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金協助購房者支付房款或者償還房貸，即「一人購房...

人行Q3調查：銀行景氣略升 近六成民眾偏「更多儲蓄」

大陸銀行家宏觀經濟熱度升溫，但民眾儲蓄意願仍強。據人行9日消息，今年第3季中國人民銀行開展的全國銀行家問卷調查結果顯示，...

C919失速試飛 創滾轉105度 試飛員挑戰極限

中國國產大飛機C919已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民航局頒發型號合格證，料於今年底交付首架飛機。防止飛機失速...

欠一屁股債的恒大許家印 75億買下英國最貴豪宅

陸媒引述英媒報導，據知情人士稱，10月7日倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。