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新車在歐洲四國「只租不賣」 蔚來李斌：不做賠本賺吆喝生意

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蔚來汽車董事長李斌。圖／中國電動汽車百人會
蔚來汽車董事長李斌。圖／中國電動汽車百人會

蔚來汽車董事長李斌表示，受不同稅收制度和消費習慣等因素影響，經過長期思考，決定在德國、荷蘭、瑞典和丹麥採租賃形式，對於高階車型長期租賃反而是較為主流的消費模式，「賠本賺吆喝」的事情，蔚來是不會做的。

每日經濟新聞報導，李斌指出，租賃形式是經過了長期思考，車輛最終會變成服務，歸根到底是消費品。他還提到，等當地蔚來團隊體系、基礎設施建設與服務體係都完善成熟後，增加賣車選項將會很容易，但從賣車轉到租賃則不太容易。

李斌坦言，如果不考慮基礎設施或整個前期固定投入回報，而是只考慮車輛租賃模式本身，是比賣車的毛利率會更高，「租賃模式下的車輛租用定價基本上是把各種因素考慮在內，例如要有合理的毛利率、可持續的經營等，『賠本賺吆喝』的事情，蔚來是不會做的。」

實際上，租賃模式在歐洲汽車消費市場很常見，包括福斯、別克等品牌均在歐洲市場推出租賃形式服務。

蔚來汽車在德國柏林舉辦NIO Berlin發布會。發布會上，蔚來EL7（即境內ES7）、ET7和ET5登陸歐洲市場。

根據規劃，ET7將於10月16日開始交付，EL7將於2023年1月開啟交付，ET5則將於2023年3月開啟交付。

蔚來汽車

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