推動飛機研發 陸成立「商用飛機產業計量測試中心」

中國大陸商用大飛機C919日前取得合格證，今年底即將開始交貨，而大陸官方為了推動商用飛機的研發測試，也在近日正式在中國商飛公司之下成立「國家商用飛機產業計量測試中心」。

根據大陸市場監管總局官方微信公眾號8日消息，近日已正式批准依託中國商用飛機有限責任公司成立「國家商用飛機產業計量測試中心」，並指該中心在籌建過程中，通過深入開展計量測試技術方法研究和專用測試設備研製，解決了C919大型客機在適航取證過程中的大量計量測試技術難題，加快了C919研製和適航取證的進度。

據指出，「國家商用飛機產業計量測試中心」在2017年3月獲批籌建，籌建期間製作「測試地圖」和「計量地圖」，整理了商用飛機全產業鏈、全壽命周期、全溯源鏈1,667項計量測試需求。且以專用測試技術「自主可控」為目標，解決了52項「測不了、測不全、測不準」的計量技術難題。另據上海市場監管局消息，該中心確切的成立時間為2022年9月19日。

目前以2019年5月成立的「國家商用飛機產業計量測試聯盟」為載體，大陸已經搭建了「產、學、研、檢、用」合作平台，已為全產業鏈104家核心企業中86家開展計量測試服務，核心企業服務覆蓋率達82.7%。

公開資料顯示，上海浦東已經成為不少大陸國家級產業計量測試中心的聚集地，除了核電儀器儀錶、商用飛機、民用航空發動機的國家產業計量測試中心之外，近期也新增獲批籌建的「國家海洋動力裝備產業計量測試中心」，成為浦東地區第4家大陸國家級產業計量測試中心。