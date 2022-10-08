陸回應美晶片新出口管制 將科技武器化會反噬自身

針對美國對大陸實施晶片新出口管制，大陸外交部發言人毛寧8日下午在例行記者會上回應稱，美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自身。

當地時間7日，美國拜登政府宣布對中國大陸出口晶片技術的新限制，包括限制用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片出口，並將收緊向任何中國企業出售半導體製造設備的規定。

毛寧表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

毛寧表示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。