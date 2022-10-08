快訊

北京犯台時美優先撤離台灣晶片工程師？ 經濟部回應了

大雨不斷…蘇花公路落石砸穿車 1人頭部受創重傷3輕傷

故障害好市多結帳塞車！國泰世華系統終修復 至少當機4小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為監事會副主席丁耘去世 傳因連跑28公里致心肌梗塞

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
華為監事會副主席丁耘7日淩晨因突發疾病去世，年僅53歲。(摘自華為官網)
華為監事會副主席丁耘7日淩晨因突發疾病去世，年僅53歲。(摘自華為官網)

華為監事會副主席丁耘7日淩晨因突發疾病去世，年僅53歲。華為公司7日晚間在其員工社群「華為心聲社區」官網發布訃告說：「我們懷著沉痛的心情通知，公司監事會副主席丁耘先生因突發疾病，於2022年10月7日淩晨不幸去世，享年53歲（1969 ~2022）。」

關於丁耘去世的具體原因，很多網友都非常關心。華友會會長俞渭華在朋友圈發了《紀念丁耘》的悼念文字，稱去世原因是因為丁耘連續跑了28公里導致的心肌梗塞發作。

公開資料顯示，丁耘出生於1969年，畢業於東南大學，擁有碩士學位。1996年加入華為，歷任公司產品線總裁、全球解決方案銷售部總裁、全球Marketing（市場）總裁、產品與解決方案總裁、運營商BG（事業群）總裁等。

從組織架構來看，華為目前分為運營商、企業、消費者三大板塊。今年4月，華為發生工商變更，董事丁耘調整為監事。丁耘執掌華為運營商BG和企業BG兩大B端業務，是華為核心高管之一。

根據華為2022年上半年業績，這兩大BG共為華為貢獻人民幣1,974億元收入，占比74.8％。

丁耘也是中國大陸通信行業的知名人物。在多份通信行業榜單中，丁耘曾與中國移動董事長楊傑、中國電信董事長柯瑞文和共同入選全球電信業最具影響力人物。

今年9月，丁耘在華為全聯接大會2022上發佈公開演講，為企業數位化轉型提出華為的解決方案，這亦是他最後一次公開露面。

目前，華為心聲社區官網已變為黑白色介面。超過7,000名員工在訃告下留言，表示對這一消息的震驚與對其本人的哀悼。多位員工說，丁耘離世是華為及大陸通信界的重大損失。

人民幣 心肌梗塞

延伸閱讀

美出招重擊華為、制裁俄國 「FDPR」是什麼？

新北消防員自組團體參賽 獲第一屆「金心獎」心肌梗塞救護第一名

國安局長訪泰遭曝 陳明通：泰方說明 華為監視器涉重嫌

A型易胃癌、B型易心肌梗塞，O型人的這個器官比較弱？

相關新聞

美國將長江存儲、北方華創等31實體 列入未經核實清單

當地時間7日，美國將中國大陸最大的記憶體晶片製造商長江存儲和其他 30 家中國大陸企業或實體列入「未經核實清單」(unv...

幣圈炸鍋 昔日華人首富旗下交易所被駭 損失1億美元

據界面新聞、華爾街日報消息，加密貨幣交易所幣安7日表示，幣安智慧鏈（Binance Smart Chain）區塊鏈網路遭...

陸回應美晶片新出口管制 將科技武器化會反噬自身

針對美國對大陸實施晶片新出口管制，大陸外交部發言人毛寧8日下午在例行記者會上回應稱，美方將科技和經貿問題政治化、工具化、...

華為監事會副主席丁耘去世 傳因連跑28公里致心肌梗塞

華為監事會副主席丁耘7日淩晨因突發疾病去世，年僅53歲。華為公司7日晚間在其員工社群「華為心聲社區」官網發布訃告說：「我...

助台東、花蓮地震後重建 大陸台企聯捐450萬

上月台東、花蓮相繼發生規模6.5、6.9地震和多次餘震，造成人員傷亡和道路房屋等基礎設施嚴重受損，為支持災後重建，大陸全...

陸汽車保有量3.15億輛 新能源汽車占3.65％

大陸公安部交通管理局8日發布最新統計數據顯示，截至2022年9月底，全大陸機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。