助台東、花蓮地震後重建　大陸台企聯捐450萬

上月台東、花蓮相繼發生規模6.5、6.9地震和多次餘震，造成人員傷亡和道路房屋等基礎設施嚴重受損，為支持災後重建，大陸全國台企聯8日表示，已透過中國紅十字總會，經過台灣紅十字組織向台東縣、花蓮縣捐款合計人民幣 100 萬元整（約合新台幣450萬）。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）是由大陸各地約300家台資企業協會、企業組成的聯誼性、非營利性社會團體，在串聯各地台商的同時，也心懷家鄉。

對於台東、花蓮上月發生地震，大陸全國台企聯8日發聲明指出，作為在大陸工作、經商的台灣子弟，感同身受、痛徹心扉。為此，台企聯代表全體會員和廣大台商對罹難鄉親深表哀悼，向受災鄉親致以誠摯慰問。為幫助台東、花蓮兩地鄉親重建家園，透過中國紅十字會總會渠道，經台灣紅十字組織向台東縣、花蓮縣捐款合計人民幣100萬元整。

大陸全國台企聯表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，守望相助是中華民族的傳統美德。廣大台商家在台灣、事業在大陸，兩岸同胞的災禍不幸都牽掛著他們的心。

聲明指出，天災無情同胞有愛，骨肉親情手足相依，希望通過溫暖的「台商力量」，為受災地區同胞傳遞愛心和正能量。台企聯表示，兩岸同胞相互關心的善意和情義，必將化作推進兩岸融合發展的強大動力。

在此之前，2016年7月強烈颱風尼伯特襲台後，台企聯向受災地區捐款人民幣50萬元，2018年2月花蓮地震，台企聯第一時間向花蓮捐款新台幣600萬元，並呼籲台商會員和各地台協共獻愛心，截至該年2月11日，累計捐款達新台幣5,175.3萬元。

在大陸方面，2021年7月河南罕見水災、2022年9月四川甘孜州瀘定縣規模6.8地震，台企聯也分別籌措捐款人民幣200萬元、100萬元，用於救災和重建。