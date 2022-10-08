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央視秀反導彈技術 首度曝光陸基中斷反導攔截畫面

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大路關媒央視新聞首次披露陸基中段反導攔截試驗畫面。(翻拍央視新聞畫面)
大路關媒央視新聞首次披露陸基中段反導攔截試驗畫面。(翻拍央視新聞畫面)

大陸官媒央視新聞7日播出的特別節目《追光》第8集《推進軍事創新》中，首次披露陸基中段反導攔截試驗畫面，這也是中國大陸首度曝光陸基中斷反導攔截畫面。

「陸基中段反導攔截技術」指在彈道導彈的飛行中段，也就是在大氣層外實施攔截的技術。據稱，目前世界上僅中國大陸、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗。

據公開資訊顯示，大陸過去曾五次對外公開宣佈成功進行陸基反導技術試驗或達到預期目的，此前六次分別發生在2010，2013年，2014 年，2018 年，2021年和2022年6月。

據瞭解，今（2022）年6月19日晚，大陸國防部宣佈在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的。

當時，大陸國防部強調這一試驗是防禦性的，不針對任何國家，隨後發布試驗現場天空照片，可以見到火箭雲高懸夜空。

此次央視新聞播出的影片中，有中國大陸西北某基地研究員陳德明表示，「反導是戰略防禦的核心能力、大國博弈的重要籌碼，有和沒有是完全不一樣的。」

央視 國防部

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