陸汽車保有量3.15億輛 新能源汽車占3.65％

大陸公安部交通管理局8日發布最新統計數據顯示，截至2022年9月底，全大陸機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億輛；機動車駕駛人4.99億人，其中汽車駕駛人4.61億人。

統計顯示，今年前三季度新註冊登記汽車1,740萬輛，其中第三季度新註冊登記629.5萬輛，月均註冊登記量明顯高於上半年。2022年前三季度，全大陸新註冊登記機動車2,621萬輛，其中汽車1,740萬輛。

受疫情等因素影響，今年上半年汽車新註冊登記數量低於去年同期，隨著汽車產業復工復產、汽車消費市場逐步回暖。

7月以來，大陸汽車新註冊登記量已連續3個月超過200萬輛，第三季度汽車新註冊登記量達到629.5萬輛，月均新註冊登記量達209.8萬輛，明顯高於上半年月均185.1萬輛。

與2021年第三季度汽車新註冊登記量相比，今年第三季度增加25.4萬輛，超過去年同期。

新能源汽車方面，截至2022年9月底，大陸新能源汽車保有量達1,149萬輛，占汽車保有量的3.65％。其中，純電動汽車保有量926萬輛，占新能源汽車總量的80.56％。

2022年前三季，大陸新註冊登記新能源汽車371.3萬輛，年增184.2萬輛，增長98.48％，占汽車新註冊登記量的21.34％。

今年第三季，新註冊登記新能源汽車達149.5萬輛，月均新註冊登記量49.8萬輛明顯高於上半年的月均37萬輛。