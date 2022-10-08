幣圈炸鍋 昔日華人首富旗下交易所被駭 損失1億美元

據界面新聞、華爾街日報消息，加密貨幣交易所幣安7日表示，幣安智慧鏈（Binance Smart Chain）區塊鏈網路遭駭客攻擊，短短2小時，200萬枚幣安幣被洗劫一空，可能導致1億美元被盜。

隨後，曾被稱為「華人首富」的幣安首席執行官趙長鵬在社交平台表示，目前受損金額估計為1億美元。幣安已經暫停投資者儲值和提現。「這個問題目前已經得到控制，客戶的資金是安全的。對於給投資者帶來的不便，我們深表歉意，未來將提供進一步的系統更新。」

據中國證券報，10月7日淩晨2時26分，駭客利用幣安鏈漏洞於區塊高度21957793透過調用合約發起攻擊，獲得100萬枚幣安幣。隨後4時43分，駭客於區塊高度21960470透過調用合約再次發起攻擊，又獲得100萬枚幣安幣。

兩次攻擊之後，駭客從幣安鏈代幣中心（BNB Chain BSC Token Hub）共獲取200萬枚幣安幣（約合5.6億美元），並將其中90萬枚在幣安鏈上借貸協議Venus進行抵押，借出6250萬BUSD穩定幣、5000萬USDT穩定幣和3500萬USDC幣。

隨後，USDT幣母公司Tether迅速將480萬枚乙太坊上的USDT穩定幣列入黑名單。

幣安CEO趙長鵬在推特上發文說，這個問題涉及跨鏈橋BSC Token Hub。跨鏈橋能夠將數位資產和資訊從一個獨立的區塊鏈轉移到另一個區塊鏈。「這個問題現在得到了控制，客戶的資金是安全的。」他對造成的不便表示歉意。幣安一位發言人說，初步估計從幣安智能鏈上取走的資金在1億至1.1億美元之間。