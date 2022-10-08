疫情衝擊及靜默管制 9月財新服務業PMI再陷收縮區間
今（8）日發布的9月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為49.3，較8月下降5.7個百分點，為今年6月以來首次落至榮枯線50以下。分析指出，由於疫情及靜默管制等防控措施，大陸服務業經營受限，供需兩弱，服務業景氣再度陷入收縮區間。
此前公佈的9月財新中國製造業PMI下降1.4個百分點至48.1，與5月持平，同為近5個月來低點。兩大行業PMI回落，拖累財新中國綜合PMI放緩4.5個百分點至48.5，為6月以來首次降至收縮區間。
財新中國製造業PMI走勢與大陸官方數據不同，服務業和綜合PMI走勢則與大陸官方一致。此前大陸國家統計局公布的9月製造業PMI上升0.7個百分點至50.1，服務業PMI下降3.0個百分點至48.9；綜合PMI放緩0.8個百分點至50.9，仍位於擴張區間。
據財新網分析，從分項數據看，9月服務業經營活動指數和新訂單指數不同程度回落，均為6月以來首次降至收縮區間，顯示供需雙弱。受訪企業普遍表示，由於疫情及靜默管制等防控措施，服務業經營受限，需求減弱。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，疫情管控措施對經濟的負面影響依然較為顯著。當前經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預期不穩，對此施策重點應集中與促進就業、發放補助、提振需求。並透過傳遞政策信號培育市場主體信心。
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