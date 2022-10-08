陸十一黃金周旅遊收入 年減26%

大陸多地本土疫情持續呈多點散發，今年十一黃金周，大陸旅遊業再受衝擊，旅遊人數和收入雙降。大陸文化和旅遊部昨公布數據，今年七天假期大陸旅遊人次達四點二二億，年減百分之十八點二，僅恢復至疫情前的六成；旅遊收入人民幣二八七二點一億元（約新台幣一兆二七五七億元），年減百分之廿六點二，僅達疫情前的四成四。

大陸文旅部指出，今年十一長假，共發放價值人民幣二點八三億元的消費補貼，帶動相關消費人民幣一五四點一億元。

今年十一期間，選擇跨省旅遊和省內跨市遊的遊客比例，分別下降十四點四和九點五個百分點，大多數民眾改到城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園旅遊。

為確保中共廿大順利召開，北京加強進返人員防控並倡導就地過節，據新華社引述北京首都、大興機場數據指出，十一期間，兩大機場預計運送旅客四九點六萬人次，保障航班約六千一百架次，但在去年同期，光首都機場就預計運送旅客八八點九萬人次。

去哪兒網數據顯示，今年十一期間，大陸國內航線機票平均價格為人民幣六五○元，年減百分之十二，也比疫情前低二成左右，為近五年來新低，旅遊業如何在疫情防控要求下發展備受關注。

大陸十一長假昨結束，為防控假期過後的疫情，各地已祭出新規，規定從中高風險區返回的人員必須進行七天集中或居家隔離。在微博、小紅書等平台上，健康寶收到彈窗通知、無法回京等，正成為熱門話題。