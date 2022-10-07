新疆啟用離疆人員電子證明‎ 湖南張家界1人確診即封鎖

大陸新疆疫情反彈，繼4日宣布暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

香港01報導，新疆官員指，各地要確定專人實行24小時全天候服務，及時完成審核，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》，並做好後續跟蹤指導和服務。

據新疆《天山網》消息，5日晚，新疆政府新聞辦召開防疫發布會稱，當前新疆全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情，把防外溢作為當前疫情防控的重中之重。

大陸十一長假即將結束，為防控假期過後的疫情，各地已祭出新規，規定從疫區（中高風險區）返回的人員必須進行7天集中或居家隔離。

大陸6日新增1,483宗本土感染，除雲南西雙版納傳有近千名遊客滯留外，湖南張家界出現1宗確診個案，部分區域實施靜態管理，傳出逾百遊客抗議。

十一長假將結束，中共二十大即將在16日，北京疫情引發關注。北京市疾控中心6日宣佈，十一假期後，進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。