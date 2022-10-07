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7天1.5萬輛 上海洋山口岸汽車出口火熱

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸十一長假七天期間，累計超過15,000輛汽車在上海洋山口岸裝船出口。(取自第一財經)
大陸十一長假七天期間，累計超過15,000輛汽車在上海洋山口岸裝船出口。(取自第一財經)

大陸汽車出口火熱態勢延續，十一長假七天期間，累計超過15,000輛汽車在上海洋山口岸裝船出口，其中新能源汽車占八成以上。

據第一財經報導，7日淩晨，辦完邊檢手續後香港籍「東方斯堪的納維亞」號貨輪駛離洋山深水港，裝載在貨櫃裡的1,698輛名爵汽車將隨船出海。在東海大橋另一端的海通南港碼頭，5,000輛特斯拉汽車正駛上義大利籍「加州盛世」號滾裝船。這兩批車輛都將駛向比利時澤布呂赫港，中轉至歐洲各國。

據洋山邊檢站指稱，大陸十一長假七天期間該站累計查驗出入境（港）國際航行船舶166艘次，較前周增長66％，較去年同期增長20.3％，每天都有載運出口車輛的國際航行船舶靠泊洋山口岸，累計超15,000輛汽車裝船出口。

為助力汽車出口、護航經濟發展，洋山邊檢站展開專項調研，針對出港、出境，滾裝作業和貨櫃作業採取「一船一策」通關保障方案。

同時，洋山邊檢站對大陸國內港口移泊的船舶免辦入出港邊檢手續，提升船舶在國內港口間靠離泊效率；對靠泊不足24小時的船舶一次辦妥入出境邊檢手續，全程保障滾裝作業和貨櫃裝船作業安全。

2021年，大陸汽車出口達到了201.5萬輛，年增幅達101％，在國際上僅次於日本的382萬輛和德國的230萬輛，超越韓國一躍成為世界第三。值得一提的是，這也是中國大陸汽車出口量首次突破200萬。

今年以來，大陸汽車出口快速增長，頻創歷史同期新高。中汽協資料顯示，今年8月，大陸汽車企業出口30.8萬輛，連續創歷史新高，實現出口歷史上首次超過30萬輛。今年1至8月，大陸汽車共出口181.7萬輛，全年出口將有望超過240萬輛，符合年初預期。

其中，新能源汽車出口大幅增長。據中汽協統計，今年前8個月，大陸新能源汽車出口累計34萬輛，年增幅97.4％。與以往通過滾裝船出口不同的是，汽車通過貨櫃貨輪運輸出口在洋山口岸漸成常態。

十一長假 義大利 上海

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