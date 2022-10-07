陸官方要求央企「一企一策」年底前制定碳達峰方案

大陸官方正式下令央企，必須要制定碳達峰方案，作為後續加強產業轉型升級以及綠色低碳課技創新推廣應用的基礎，必須在2022年完成。

據新華社7日報導，大陸國務院國資委要求中央企業有力有序推進碳達峰、碳中和重點工作，明確要「一企一策」制定碳達峰行動方案，著力推進產業結構轉型升級，調整優化能源結構，強化綠色低碳科技創新和推廣應用，推進減汙降碳協同增效。

報導稱，國資委日前以視訊形式召開中央企業碳達峰碳中和工作推進會，對積極穩妥推進碳達峰碳中和工作進行部署。上述宣告是這次會議上的資訊。

國資委8月發布「中央企業節約能源與生態環境保護監督管理辦法」，提出中央企業應積極踐行綠色低碳迴圈發展理念，將節約能源、生態環境保護、碳達峰碳中和戰略導向和目標要求納入企業發展戰略和規劃，圍繞主業有序發展壯大節能環保等綠色低碳產業。央企要建立完善二氧化碳排放統計核算、資訊披露體系，採取有力措施控制碳排放。

國資委官網顯示，中央企業碳達峰碳中和工作推進會於9月21日召開，國資委黨委委員、秘書長彭華崗出席會議並講話。會議除了提出上述要求外，還對「中央企業節約能源與生態環境保護監督管理辦法」、「中央企業碳達峰行動方案編制指南」進行解讀。

另外據「中國環境」消息，國資委社會責任局曾向各家中央企業徵求「中央企業碳達峰行動方案編制指南（徵求意見稿）」意見，將結合徵求意見情況，進一步修改完善「指南」，按程序印發實施，組織各中央企業於2022年底前完成自身碳達峰行動方案編制。

據統計，目前已有近20家中央企業正式發布碳達峰行動方案或工作計畫，但仍存在一些問題，主要是訂定的碳排放數據太高、缺乏科學根據等。