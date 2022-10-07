美元強升大陸9月外匯存底續減 降至2017年以來新低

大陸國家外匯管理局7日公布，截至今年9月底，中國大陸外匯存底餘額為3兆290億美元，較8月底又減少259億美元，為2017年以來新低，但仍高於市場早前預期。

對此，大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英解釋，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致9月中國外匯儲備規模小幅下降。

王春英表示，當前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定不確定因素明顯增多，國際金融市場波動加劇。但中國經濟總體延續恢復態勢，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，有利於外匯儲備規模總體穩定。

隨著美元強勢升值，自8月15日以來，人民幣對美元匯率就明顯走低。9月美元指數大漲3.19%，為連續第四個月明顯走強。與此同時，在岸人民幣對美元9月則大貶3.35%，已連跌七個月。

大陸「十一」長假前，在岸人民幣對美元9月30日收在1美元對人民幣7.0931。