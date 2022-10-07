大陸國慶檔電影票房冷颼颼 僅萬里歸途一枝獨秀

據燈塔專業版數據，截至7日9時44分，2022大陸國慶檔（10月1日至10月7日）總票房（含預售）僅人民幣14億元。縱觀今年的大陸國慶檔電影，《萬里歸途》一枝獨秀，上映6天票房已突破人民幣10億元，基本鎖定冠軍。

Wind資料顯示，2019年至2021年，大陸國慶檔電影票房分別為人民幣43.74億元、39.447億元、43.72億元。按照目前趨勢，今年大陸國慶檔電影總票房不僅難超越去年同期，且距離相差頗大。

業內人士指出，主要為往年大陸國慶檔影片普遍較早確定檔期，有充分的時間宣傳預熱，而今年大多數新片皆於上映前一周左右定檔，留給影片行銷的時間較短。同時，大陸防疫政策對不少影院有限流措施，也是今年國慶檔票房不如往年主要原因之一。

不過，今年大陸國慶假期，有一部真實地還原了大陸撤僑故事的電影《萬里歸途》熱映，占據檔期票房七成以上。

公開資料顯示，《萬里歸途》由饒曉志導演，張譯、王俊凱、殷桃等人主演。電影涉及多家A股上市公司，包括華策影視、橫店影視、中國電影和上海電影。其中，華策影視是主控主投方。

貓眼專業版數據顯示，預測《萬里歸途》最終票房目前已升至人民幣18.05億元，這也意味著主控主投《萬里歸途》的華策影視將成為今年大陸國慶檔的最大贏家。