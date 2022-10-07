美元太強＋外匯干預 大陸外匯存底連2月明顯走跌

據大陸國家外匯管理局7日消息，截至2022年9月末，大陸外匯存底規模為3兆290億美元，較8月末下降259億美元，降幅為0.85％。這也是繼8月大幅下滑492億美元之後，大陸外匯存底連續第二個月下滑。

分析指出，大陸外匯存底連續２個月出現較明顯下降，與人民幣急貶有關，除了受到外匯資產價格變動影響外，官方適度對外匯市場進行干預，以穩定人民幣匯率有關。

9月以來，人民幣對美元匯率一路走貶，相繼貶破7.0、7.1以及7.2，創下近14年新低。

分析人士指出，過去經驗上，人民幣關鍵點位的突破，會對資本市場以及資本流動帶來較大影響。正因如此，一旦匯率波動超出正常範圍，中國人民銀行（大陸央行）或對外匯市場進行適當干預。

對此，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，9月美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。當月外匯存底規模小幅下降，主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用。

王春英指出，9月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求基本平衡。不過，她並指，當前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定不確定因素明顯增多，國際金融市場波動加劇。