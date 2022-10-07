農民養蟹致富 吉林一塘難尋

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

過去，吉林西部星羅棋布的泡塘無人問津，現在新興的螃蟹養殖卻讓它們炙手可熱，一時出現「一塘難尋」的局面。

中新社報導，發源於大興安嶺支脈的嫩江經吉林省鎮賚縣一路向東匯入松花江，隨著地勢起伏形成眾多江灣，徽商葛俊挑中一處搞起螃蟹養殖，三年來帶動當地數百戶農民靠螃蟹致富。

十一期間，葛俊與當地蟹農每天出貨幾千斤，忙得團團轉。他預計，今年公司螃蟹產量約50萬斤。「今年南方持續高溫造成螃蟹減產，螃蟹價格比往年高，而且供不應求。」葛俊說。

三年前，葛俊來鎮賚縣參加招商活動，當地大量的閒置水域讓他產生了養螃蟹的想法。經過一番考察，葛俊在嫩江邊上承包了一塊兩萬畝的水域，投下十萬隻蟹苗，高薪聘請北方技術員，並放下其他生意，從蟹苗培育到經營推廣全程參與。

第一年，葛俊養殖螃蟹成功的消息在當地不脛而走，村民養蟹熱情高漲，過去無人問津的泡塘變得十分搶手。「現在幾乎找不到無主的泡塘了」葛俊說。

蟹農王凱今年的40畝水塘喜獲豐收，他提著酒來感謝葛俊。他坦言，以前養蟹技術不過關，經營方式比較粗放，總是賺一年賠一年。

隨著居民生活和消費水平提升，螃蟹逐漸成為餐桌上的常客，其上市時間與中秋節、十一等節日高度重合，搭乘節日經濟快車，螃蟹消費尤其火熱。

螃蟹養殖戶驟增，鎮賚縣建立交易市場，由葛俊運營管理。通過匯聚吉林、黑龍江、內蒙古三地螃蟹資源，養殖戶有更多市場話語權。

鎮賚縣副縣長孫宏宇表示，當地綠水青山逐漸變成金山銀山，螃蟹產業作為典型代表，已經成為推動鄉村振興的重要產業。

中秋節 內蒙古 考察

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