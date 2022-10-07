煤田到林海 老牌煤企復墾成功

秋日的塞北，站在中煤平朔集團有限公司（平朔集團）安太堡露天煤礦復墾區的高處，滿眼青綠。從煤田到林海，作為大陸改革開放試驗田，安太堡露天煤礦走出一條綠色發展之路。

中新社報導，「你們能想像到嗎？這兒以前是一片寸草不生的礦區。」站在礦區西排土場觀景台上，望著眼前的萬畝林地，平朔集團生態產業管理中心現場管理室主管李春雨發出感慨。

安太堡露天煤礦是大陸最早最大的對外合作項目，於1987年9月建成投產，被譽為大陸改革開放試驗田。

礦區位於黃土高原，水土流失嚴重，地表千溝萬壑，而高強度、大規模的露天開發必然會對原始地貌造成更大破壞。從建礦起，平朔集團就堅持邊開採邊復墾，開採後把礦坑填平並恢復原有植被，讓採掘後的礦山在最短時間內重披綠裝。

「建礦伊始，平朔就制定了嚴格的環保篇章。」平朔集團生態產業管理中心主任柴書傑介紹，堅持煤炭開採與生態環保並重的發展理念，平朔集團一直注重煤炭開採量與環境承載力相協調。

據瞭解，安太堡露天煤礦建設之初，平朔集團每生產1噸煤就提取1元（人民幣，下同），作為土地復墾資金，提取的復墾資金被納入生產成本之中。不論煤炭市場形勢如何，土地復墾資金都有保障，相關工作得以持續開展。

截至2021年底，平朔集團已累計投入礦山生態環境恢復治理資金約26億元，完成土地復墾面積6萬畝，綠化面積2萬畝，露天礦排土場植被覆蓋率達95%，大大改善了原地貌不足10%的植被覆蓋率。

此外，在復墾土地上，建有1.6萬平方公尺智能溫室、300座日光溫室、博物館、人工湖等設施，集生態恢復、現代農業、生態工業旅遊為一體的生態園區已具規模。礦區現有各類植物213種，昆蟲600餘種，野生動物30餘種，生物多樣性日益凸顯。

昔日寸草不生的礦區，如今已變成綠樹成蔭、生機盎然的綠色生態園區。從黑到綠，讓煤田變林海，這座大陸老牌煤企走出了一條綠色發展之路。