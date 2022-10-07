怒江百萬畝草果 種出幸福生活

金秋十月，高黎貢山和碧羅雪山夾著洶湧的怒江，山川蜿蜒，百里蒼翠。沿峽谷逆流而上，撥開密林雲霧，一簇簇火紅的草果長勢喜人、遍布山間，一條「草果長廊」奔湧向前，將幸福生活「種」在高山密林間。

中新社報導，草果為薑科豆蔻屬多年生草本植物，是常見的中藥材、烹飪香料，在中國大陸、越南、緬甸等均有種植，世界80%以上的草果產自中國大陸。怒江傈僳族自治州地處「三江並流」世界自然遺產核心區，優越的生態環境和降水豐富的雙雨季優勢，使當地極適合草果生長。

怒江州地處大陸西南邊陲橫斷山脈腹地，山高谷深、狹窄陡峻、江河縱橫，全州僅有2％面積是平地，曾因地形複雜、交通閉塞，被稱為隱世之地，一度深陷於絕對貧困之中。

1975年，第一株引進草果在怒江峽谷密林落地生根，冀望以林下經濟模式增加收入、解決溫飽。

「1979年，我父親等黨員戶每戶向供銷部門賒購價值1000元（人民幣，下同）的草果苗，帶領42戶農戶在林下、地頭、溪邊種下200多畝草果試驗田。」瀘水市上江鎮丙奉村村民空中益回憶，6年後草果豐收，人均純收入翻了兩番（多了兩倍）多，村民嘗到了甜頭，從此草果種植面積逐年增多、收入逐年見效，並推廣到怒江峽谷深處。

2020年底，怒江州26.96萬農村貧困人口全面脫貧。目前，丙奉村種植草果達1萬3976畝，年收入達300多萬元，草果收入對村民的人均純收入貢獻率達70%以上，幫助他們解決溫飽、擺脫貧困、建成小康到走上鄉村振興之路。

截至2021年底，怒江州草果種植面積達111.45萬畝，占全大陸種植面積的55.7%，鮮果產量4.74萬噸，綜合產值13.2億元，直接帶動16.5萬農民人均年增收2000元左右，已成為怒江覆蓋面最廣、帶動力最強、貢獻率最大的特色產業。