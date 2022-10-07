網信辦打假 關2800個帳號
根據中共中央網信辦消息，網信辦深入推進「清朗·打擊網路謠言和虛假信息」專項行動，繼開展四川瀘定地震網路謠言溯源處置工作後，督促網站平台進一步全面排查整治涉突發事件、疫情防控、社會民生等重點領域網路謠言。
新華社報導，截至目前，大陸重點網站平台共處置傳播網路謠言帳號2800餘個，第一時間溯源並關閉首發帳號，有力震懾造謠傳謠行為。
據悉，中共中央網信辦將持續深入推進專項行動，督導網站平台切實履行信息內容管理主體責任，加強日常監測和查證處置，依法從嚴懲治造謠傳謠行為，並陸續公布典型案例，強化警示曝光。
另據香港01等港媒報導，中國大陸最大的短影片平台抖音疑禁粵語直播，許多用戶因在直播時講粵語或唱廣東歌，導致帳號直接被封禁。
抖音對此回覆說，主播直播時應多使用普通話（國語），若長時間使用粵語不進行整改，或有可能面臨被封的風險。
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