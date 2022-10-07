看好後市 國際品牌重返香港

香港批發及零售界立法會議員邵家輝5日在電台節目表示，放寬入境檢疫至0+3後，有國際品牌旗艦店回歸香港核心商業區鋪位，反映國際品牌看好香港後市發展。

香港中通社報導，邵家輝表示，疫情下不少國際品牌離港，核心商業區鋪位租金大幅下降，現時有國際品牌相信香港防疫措施會逐步放寬，看好香港後市發展，選擇重返香港市場。

他認為，香港市場開始由谷底回升，相信國際品牌會按發展策略評估，考慮是否重返香港。

然而，香港與中國大陸未全面通關，不少依靠大陸客生意的藥房相繼倒閉。

港九藥房總商會理事長林偉文在電台節目表示，業界對前景不樂觀，指疫情下大陸商品價格與香港相若，香港市場已失去競爭力，未有業界對通關後作部署，相信行業復甦要等到兩地全面通關。

香港電台報導，香港旅遊發展局已準備就緒，待香港完全恢復對外通關後，即與業界聯手向全球推廣本地觀光遊，吸引旅客重臨。旅發局表示，他們的推廣重點首先是亞洲地區，以短途市場為主；航空公司、旅行社、酒店將會對區內遊客推出不同優惠。

港方也會加強及推出多項會議和獎勵旅遊的資助計畫。旅發局表示，他們也將會邀請全球超過500名旅遊界意見領袖來港，透過他們向全球宣傳香港的魅力。

隨著新冠疫情保持平穩，港府正逐步放寬防疫措施。在與海外往來上，港府已實行較寬鬆的「0+3」入境檢疫安排，即入境旅客不必像過往般在酒店進行強制隔離檢疫，只有3天醫學監測。輿論認為，港府將於本月中之後進一步取消醫學監測要求，等同零檢疫。