陸大宗商品指數漲 市場穩中向好

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，9月份中國大陸大宗商品指數（CBMI）為103.1%，環比上漲0.8個百分點，升至2021年5月份以來的最高點，表明當前大陸國內大宗商品市場穩中向好的態勢進一步顯現。

中新社報導，各分項指數中，銷售指數繼續上升，供應指數止跌回升，庫存指數出現回落。分析認為，本月指數繼續上升，而且供需雙側聯動上升，特別是需求端回升力度強於供應端，需求的增量令市場庫存壓力得到緩解，行業預期持續向好，市場表現符合預期的「供需雙旺、穩中向好」的特徵。

9月，大宗商品供應指數止跌反彈至102.6%，較上月回升0.5個百分點，顯示隨著大陸經濟和製造業復甦，市場需求回暖，生產企業對後市預期良好，生產熱情高漲，大陸大宗商品市場供應量不斷增加，增速加快。

從各主要商品來看，本月有色金屬供應量止跌回升，鋼鐵、煤炭、成品油和化工供應量繼續上升，且增速加快，鐵礦石和汽車供應量雖較上月繼續增加，但增速有所減緩。

9月份，大宗商品銷售指數較上月上升1.8個百分點，至105.4%，指數升至2021年5月份以來的最高點，顯示隨著傳統旺季來臨，市場銷售情況向好，本月大宗商品銷售量增速較上月有所加快。

分析認為，進入10月份，穩增長效應將進一步顯現，顯示經濟走勢穩中向好。市場信心將迎來修復，旺季需求仍有較大的增量，短期內大宗商品市場供需較為均衡，庫存壓力有望繼續緩解，市場仍將處於去庫存化階段。預計10月大宗商品市場仍將維持穩中向好的態勢，商品價格整體仍有一定的上行空間。