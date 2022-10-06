陸第2季5G手機開通市占 出人意料由華為居第一

一家數據服務商每日互動近期發布的大陸2022年第二季度5G手機報告顯示，今年第二季度中，華為以20.8％的5G手機（開通）市占率位列第一，也就是說平均每5台開通5G服務的手機中，就有一台是華為，對於這兩年5G晶片受到制裁的華為而言，這個成績確實有一點出人意料。

實際上，美國把華為列入出口限令黑名單之後，從2020年9月15日起，台積電、中芯國際等晶片代工企業就無法再為華為代工生產晶片，由此華為手機遭受重創，從此前的年銷2.4億部暴跌至2021年的3500萬部左右。華為也已經有較長一段時間沒有推出5G手機了。

雖然有網友對此數據提出質疑，不過，因為這份榜單是以大陸電信通訊現網的5G手機開通數量，包含過去的5G手機，而之前華為推出了大量的5G手機，並且在大陸的市占率遙遙領先，因此到現在還有20％以上的市占率，也還說得過去。

榜單中接下來就是蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米等品牌，這個排名與大陸國內手機市場的市占排名相近，基本上就是誰排在前面，其5G手機市占率就在前面。從這個排行來看，小米排在榮耀後面，比較令市場驚訝。

另外，在5G手機市占率20機型中，前五名被蘋果承包，緊隨其後是華為近年來推出的5G機型，包含Mate30系列、P40系列、Mate40系列，其中Mate30已經是三年前發佈的機型了。

從增長情況來看，大陸2022年第二季度5G手機市占率達到了41.7％，也就是說，目前市場存量中依然是4G手機居多。不過，相比去年同期5G手機市占率僅24.3％，今年第二季度增長了17.4個百分點，增幅相對較大，主要是因為人民幣1500元以上的手機基本上都支持5G了。