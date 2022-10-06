老大寧德時代專利追殺 大陸「動力電池三哥」壓力沉重

大陸動力電池三哥─中創新航6日在港交所掛牌上市，發行價港幣38港元，成功募資港幣101億元（約新台幣404億元），但面對業界龍頭寧德時代的專利戰，中創新航盤中一度跌破發行價，終場收在平盤價港幣38元。

證券時報報導，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的資料顯示，今年前八月，大陸動力電池企業裝車量排名前五的分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達。

中創新航背後有多家明星投資機構力挺，包括紅杉資本、華平投資、基石資本、廣汽資本等，此次港股IPO更是獲得天齊鋰業、小鵬汽車、大族鐳射、精測電子等15家企業作為基石投資者參與認購，涵蓋了整個產業鏈的上中下游，顯示業界也看好這檔個股的潛力。

沒想到寧德時代在今年8月發動專利戰，對中創新航控告中創新航專利侵權，並索賠人民幣1.3億元，加上此前雙方涉及的五項專利、人民幣5.18億元賠償金額，寧德時代與中創新航的專利訴訟索賠金額已達到人民幣6.48億元（約新台幣29億元），足足是為中創新航2021年淨利潤1.12億元的5.8倍。

不過，中創新航副總裁王小強9月18日表示，寧德時代所提起的專利侵權訴訟，並未對公司上市造成實質性影響。

中創新航表示，此次IPO募資中，約港幣78.91億元將用於支付該公司成都一期項目，武漢二期專案，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；港幣9.86億元將用於先進技術研發，另外港幣9.86億元將用於營運資金及一般公司用途。

招股書顯示，2019年-2021年，中創新航分別實現營業收入人民幣17.34億元、28.25億元、68.17億元，2020年、2021年營收增幅分別為62.96%、141.28%，三年累計營收超100億元。從服務客戶來看，目前中創新航幾乎已經供貨所有主要新能源車企，客戶中廣汽、長安、小鵬等都是頭部汽車公司。

某港股基金經理人坦言，儘管公司公開認購慘澹，盤中一度破發，對於市場而言，中創新航作為港股市場第一家動力電池企業，屬於稀缺性投資標的，後續仍然值得關注。