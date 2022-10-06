大陸人成新加坡豪宅最大海外買家 佔銷售近二成
大陸房產買家持續在海外買買買。新加坡房地產諮詢公司「OrangeTee & Tie」報告顯示，在新加坡私人公寓的外國買家中，來自中國的買家購買量最多。報告顯示，今年的前8個月，大陸買家購買了932套私人住宅，幾乎是第二大買家馬來西亞人的兩倍。
報告指出，大陸買家自2016年以來一直是最大的外國買家群體，佔今年總成交的6.7%。其他進入前五位的國家包括印度、美國和印尼。
其中，在價格500萬新加坡元以上的豪華公寓方面，大陸買家位居榜首，佔銷售的近20%，共81套。美國買家以34套排名第二。
雖然新加坡在去年12月推出房地產調控舉措，提高了第二套房買家和外國人購買私人物業的印花稅，外國買家方面，須支付的印花稅從20%一律調高至30%；企業須支付的印花稅則從25%調高至35%。不過，稅率調高並未使買家卻步。報告稱，一些外國買家認為新加坡的豪宅價格比其他城市便宜。
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