支付寶未獲高新企業認定？螞蟻：資格到期未再主動申請

據科創板日報6日消息，上海市高新技術企業認定指導小組近期公告了2022年第一批撤銷高新技術企業資格企業名單，撤銷年份在2020年和2021年，通知顯示14家企業被撤銷高新技術企業資格。值得注意的是支付寶（中國）網絡技術有限公司也在列。不過，螞蟻集團仍有四家公司公司在上海高新技術企業名單中。

外界揣測支付寶被剔除高新技術企業資格原因。不過，科創板日報指出，螞蟻集團相關人士表示，支付寶（中國）在上海高新技術企業資格到期後，沒有再主動申請，支付寶（中國）是螞蟻旗下支付牌照公司，其研發支出僅佔螞蟻整體研發支出的一部分。

據了解，螞蟻集團2021年研發費用為人民幣188億元，集團旗下有4家主體在上海屬於高新技術企業名單，包括螞蟻鏈、螞蟻智安安全技術等，4家主體的研發費用從2020年至今每年增幅在50%左右。

為扶持和鼓勵高新技術企業發展，大陸科技部、財政部、國家稅總局制定了《高新技術企業認定管理辦法》，並開展高新技術企業認定工作。根據規定，高新技術企業認定採「企業主動申報制」，認證資格有效期為3年，在此期間，企業享受稅收優惠政策。資格期滿，不提出複審申請或複審不合格的，其高新技術企業資格到期自動失效，除無法享受稅收優惠外，不會產生其他影響。

此外，據新浪科技報導，有業內人士評價指出，高新技術企業的認定是企業主動申請制，一些集團企業將研發投入支出調整到其他業務板塊，或許會選擇主動放棄申請。事實上，沒有高新技術企業資質僅能說明公司不再享受稅收優惠。

另一方面，也有幾種情況會被取消認定資格。包括研發投入不符條件、發生嚴重環境違法、企業更名或重大事項變更、舉報認定過程存在虛假偽造行為、企業管理存在重大疏漏且有重大安全事故、研發費用不合理地大於管理費用、認定材料存在知識產權做假、累計兩年未填報年度發展情況表、研發技術活動科技人員比例未能滿足要求、高新收入申報不實、企業虛開發票、知識產權存在侵權糾紛、財務管理不規範等等。