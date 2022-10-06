瀾湄快線國際貨運 突破200列

根據中國鐵路昆明局集團消息，截至10月3日，中老（中寮）鐵路已開通10個月，累計發送旅客739萬人次，累計運輸貨物851萬噸（其中跨境貨物154萬噸），開行的瀾湄快線國際貨物列車突破200列。

中新社報導，瀾湄快線國際貨物列車是中老鐵路固定循環的客車化貨運產品，具有通關速度快、運行速度高、到貨時間可控等特點，自開行以來，受到許多跨境運輸企業的青睞和選擇。

中老鐵路開通以來，中國鐵路昆明局集團為企業貨主量身定製物流解決方案，降低全程物流成本。瀾湄快線國際貨物列車開行次數由初期按需開行擴展為每周至少三次固定開行，貨物運輸已覆蓋寮國、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、新加坡等國家。

「一站式直達為我們提供了穩定高效的運輸服務，運輸費用下降30%左右，出口貨物量也大幅提升，為此我們企業還在寮國設立了分公司，下一步公司還將持續增加在中老鐵路上的發運量。」上海仁承供應鏈管理有限公司昆明分公司相關負責人介紹，中老鐵路開通，他們通過這條線路將產品銷往寮國、柬埔寨等東南亞國家。

此外，隨著中老鐵路王家營西海關監管場站、集裝箱場站、保稅倉庫等設施逐步建成，以及多式聯運鐵路快通模式的運用，跨境貨物的通關效率最大限度提高，越來越多貨物運輸選擇中老鐵路。中國鐵路昆明局集團玉溪南站貨運服務部主任楊大顯說，「以鍍鋅帶鋼為例，鍍鋅帶鋼是民用建築、民用管道、厨房用具等產品製作的重要原材料，中老鐵路運輸鍍鋅帶鋼從開通初期每月50多噸，到9月份4000多噸，並實現常態化運輸」。

下一步，隨著鐵路部門對「瀾湄快線+跨境電商」及「中老鐵路+中歐班列」等鐵路國際運輸新模式不斷探索，還將增強中老鐵路輻射效應和跨境貨運能力。