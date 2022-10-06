延懷河谷葡萄節 京津冀拚品質

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
在延慶區張山營鎮，市民歡喜採摘葡萄。圖／本報北京傳真
在延慶區張山營鎮，市民歡喜採摘葡萄。圖／本報北京傳真

第六屆延懷河谷葡萄文化節，近日在延慶區世界葡萄博覽園開幕；京津冀三地的葡萄種植合作社、種植大戶，帶著自己培育的優質葡萄同台打擂。

現場，來自北京、天津、河北的葡萄種植合作社和種植大戶互相交流種植經驗，比拚葡萄品質。開幕式上，舉辦方延慶區張山營鎮對冬奧小鎮的優質果品資源、秋季旅遊線路、優質民宿酒店等進行了推介。

「長城內外」電商平台與張山營鎮簽訂了合作意向書。五福興農等轄區優質果品種植合作社，與北京八達嶺文旅集團、中國郵政延慶區分公司簽訂了三方合作意向書，三方將憑藉自身在優質農產品供應、市場推廣、物流配送等方面的優勢強強聯合。

張山營鎮所處的延懷河谷地區，種植葡萄歷史悠久，這裡產出的「白牛奶」、「龍眼」葡萄，曾是宮廷貢品。

張山營鎮出產的紅提葡萄榮獲「中華名果」美譽，里扎馬特、黑奧林等品種的葡萄，獲得過10餘個業內大賽金獎。

近年來，延慶區與河北省懷來縣持續推進延懷河谷品牌建設，目前延懷河谷葡萄及葡萄酒產區，已成為以葡萄種植、葡萄酒釀造和酒莊文化旅遊為主導的區域經濟體。

北京 葡萄酒 電商

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