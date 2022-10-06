陸外匯局：跨境投融資結構 不斷優化

大陸國家外匯管理局近日發布的《2022年上半年中國國際收支報告》顯示，大陸近年來實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，推動大陸跨境投融資結構不斷優化。

新華社報導，報告顯示，隨著大陸營商環境不斷優化，消費市場潛力巨大，外商來華投資興業意願較強。截至2022年上半年，外商直接投資存量達3.6兆美元，較2012年末增長73％。同時，隨著實體經濟發展和企業實力增強，大陸企業「走出去」需求增加，大陸對外直接投資由2012年末的5000多億美元，增長至2022年上半年的2.6兆美元。

在金融市場雙向開放的推動下，更多國際資本投資大陸證券產品，大陸機構投資海外證券市場的管道也不斷拓寬。截至2022年上半年，大陸吸收證券投資和對外證券投資分別占總負債、總資產的28％和11％，較2012年末上升12和6個百分點。

報告提及，近年來，外債增長主要來自境外央行等中長期投資者配置國內債券，穩定性較強的資金在外債中的比重提升，傳統融資型外債占比下降。

「中國大陸持續推進人民幣匯率市場化形成機制改革，更大程度發揮市場供求在匯率形成中的決定性作用。」報告指出，伴隨匯率避險工具推廣普及，更多企業運用外匯衍生品管理匯率風險。2022年上半年的企業套保比率提升至26％，企業對匯率波動的適應性明顯增強，開展外匯交易更理性。

報告認為，在市場化調節等機制綜合作用下，大陸國際收支逐步形成經常項目與資本項目自主平衡、儲備資產基本穩定的平衡格局。