軌道上的京津冀 雄安加快融入

自雄安新區設立以來，京雄城際鐵路全線貫通，雄安新區至北京大興國際機場快線（簡稱R1線）、京雄商高鐵雄安新區至商丘段、雄安新區至忻州高速鐵路均已開工建設，一張以雄安為中心的四縱兩橫區域高鐵（城際）網絡正在加快成型，未來之城加快融入軌道上的京津冀。

中新社報導，「我家住在北京大興站附近，京雄城際鐵路全線開通運營後，從大興站乘車到雄安站只需47分鐘。」2017年就從北京來到雄安工作的常永山，明顯感受到跨省上班的便捷。

2020年底，連接北京和雄安的京雄城際鐵路全線開通運營，進一步完善京津冀區域鐵路網布局的同時，也密切了雄安新區與北京、天津等京津冀中心城市的聯繫。

自此，從雄安新區20分鐘可達大興國際機場，從雄安站到北京西站最快1小時。

除了已開通的京雄城際鐵路，十一期間，軌道上的京津冀核心樞紐工程——雄安新區至北京大興國際機場快線也在有序施工。

「R1線相當於是將雄安的地鐵開進了北京，它是高鐵的運行速度，地鐵的運營模式，初期行車間隔不大於10分鐘，遠期行車間隔3分鐘。」河北雄安軌道快線有限公司副總經理尹成虎說。

他說，R1線是大陸首條最高運行速度200公里/小時的城市軌道交通線路。未來通過雄安航站樓與R1線，可實現旅客值機與行李托運功能，為雄安新區與北京大興國際機場間航空客流提供快速、高品質的機場專線服務。R1線連接雄安新區與北京主要功能區，可實現一小時直達北京金融街和麗澤商務區。

同時，距離京雄城際鐵路雄安站不遠處，京雄商高鐵雄安新區至商丘段也在加緊建設。該段路是大陸八縱八橫高鐵網京港通道的重要組成部分，將與其它高鐵段路形成大陸又一條南北高鐵大通道。