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大陸房市金九銀十 今年恐落空

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
大陸房市今年「金九銀十」恐落空。圖為福建福州市高新區一處新建住宅。（香港中通社）
大陸房市今年「金九銀十」恐落空。圖為福建福州市高新區一處新建住宅。（香港中通社）

每年九、十月尤其是「十一」長假向來是大陸房地產市場的重要檔期，但儘管大陸央行與銀保監會在長假前一天宣布調降房貸利率、退稅等利多，但九月實際交易情況讓市場悲觀預期，大陸房市傳統的「金九銀十」今年恐將落空。

房市研究機構「克而瑞地產」發布的初步數據顯示，中國大陸一百大地產商九月實現銷售金額達人民幣5709.6億元，較去年同期衰退達25.4％，但降幅收窄至今年內最低水準。

為提振房市景氣，大陸中央允許20多個符合條件的城市，自主決定在今年底前下調或取消新屋首購的貸款利率下限。中國人民銀行還表示將推動「保交樓」專項借款加快實施，引導商業銀行提供配套融資支持。

但中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，官方應該需要推出更大規模、更普遍和更迅速的扶持措施，來提振購房者的信心。「央行的行動降低了購房成本，但不足以改變買家對前景的看法。」

彭博對大陸國家統計局今年六至八月70個大中城市新建商品住宅價格數據交叉核對發現，約有23個城市符合下調或取消首購房貸利率下限的條件，但北京、上海、深圳和廣州等四個一線城市均不在其中。

上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」指出，九月、十月是大陸房地產市場的傳統銷售旺季，因此一向被稱為「金九銀十」。但今年從房市的晴雨表中古屋交易情況來看，預估九月全月上海中古屋交易量約1.8萬至1.9萬戶，低於七、八月，也低於往年單月兩萬戶的交易均值。

為刺激買氣，報導稱，今年「十一」期間，上海至少有15處建案推出促銷優惠活動，包括：送水果、送家電、禮金和車位費抵扣等，全力衝刺年終銷售指標。

例如，寶山羅店的「天安象嶼西江悅項目」就推出限時下訂送55吋電視，已購屋者成功推薦親友購屋贈人民萬元禮金；松江一處建案則推出，若買家簽約當日繳齊頭期款，可享人民幣一萬元車位折扣優惠。

上海 房地產 人民幣

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