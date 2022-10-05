蘋果要求富士康等供應商 將部分耳機產能轉移至印度

日經亞洲報導，蘋果公司首次要求富士康、立訊精密供應商將部分 AirPods 和 Beats 耳機生產線轉移到印度，這是這個試圖在全球供應鏈中崛起的南亞國家的勝利。

此舉是蘋果從大陸逐步實現多元化的一部分，因為希望降低因該國嚴格的新冠病毒清零政策和與美國的緊張關係而導致供應鏈中斷的風險。

三位知情人士表示，蘋果一直在與多家供應商討論增加在印度的產量，包括關鍵聲學設備的產量。另兩名人士表示， iPhone 組裝商富士康正準備在該國生產 Beats耳機，並希望最終也能在那裡生產 AirPods。

消息人士指出，已在越南和大陸生產AirPods的立訊精密及其附屬公司，也計劃幫助蘋果在印度製造無線耳機，然而立訊精密目前更多地專注於越南AirPods 業務，若開始在印度生產蘋果產品方面可能比其競爭對手慢。

AirPods 是最早在大陸以外大規模生產的Apple產品之一，在中美貿易戰的影響下，生產線於2019 年轉移到越南。每年出貨量超過7,000萬台，出貨量在蘋果產品中僅次於 iPhone。自去年以來，Beats 的大部分生產也轉移到了越南。

在最近宣布已經在印度生產最新款 iPhone 之後，將AirPods和Beats生產帶到印度將擴大蘋果在該國的生產足跡。2017 年，蘋果開始在印度生產一些較舊的 iPhone 機型，由較小的供應商緯創資通（Wistron）生產，但去年才加速生產。

雖然印度的製造最初目的在服務於龐大的當地市場，但蘋果現在正在將該國發展為戰略生產基地，出口目標是歐洲等市場。

根據 Counterpoint Research 的數據，就印度而言，它已經是包括智能手機和功能手機在內的手機生產的重要參與者，其全球市佔從2016年的9%，增長到 2021年的16%。大陸的市占從貿易戰和大流行之前的 2016年的74%下降到 2021年的約67%。

印度計劃斥資300億美元進一步加強其電子供應鏈，從半導體和材料到顯示器和電子製造，以吸引更多投資。

就在印度擴大生產而言，富士康是蘋果最重要的供應商。自 2015 年以來，這家全球最大的電子合同製造商一直在該國開展業務，並在安得拉邦和泰米爾納德邦設有主要生產園區。立訊精密還計劃在泰米爾納德邦擴大生產，而另一家組裝商和碩的 iPhone 生產基地也在同一州。

IDC 的技術分析師 Joey Yen 表示，印度將成為大陸以外電子產品生產的關鍵替代品，尤其印度正在從大陸多年來的成功中學習，它有類似的潛力成為全球供應鏈中一個非常有意義的參與者。它擁有年輕的工程人才和龐大的勞動力，並以龐大的國內市場為基礎。

分析師補充，印度政府長期以來吸引電子製造業投資的努力終於取得了成果。大陸持續的清零疫情政策也在推動科技公司尋求替代方案，從長遠來看，印度可能有機會成長。但是，印度仍需要很長時間才能在所有政策和真的有更完整的供應鏈，