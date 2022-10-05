得益於美股連續兩日大漲 恒指狂拉近千點

得益於美股連續兩日大漲， 5日港股開高走高，恒指開盤大漲4.29%，之後漲幅進一步擴大，截至午間收盤大漲5.47%，漲超930點，收復1萬8,000點關口；恒生科技指數大漲7.4%。

券商中國報導，亞太主要股市午盤走高，澳洲標普200指數漲1.62%，紐西蘭NZX50指數漲0.67%，日經225指數漲0.28%，南韓綜合指數漲0.1%。

港股類股方面，充電樁概念股、鋰電池概念股領漲。成份股嗶哩嗶哩漲近12%，京東漲逾10%，金山軟體漲逾9%，比亞迪電子、舜宇光學科技、網易等漲逾8%，阿裡巴巴、美團、百度等漲逾7%。

盤面上，騰訊概念股震盪走高，騰訊漲5.53%，知乎漲18.41%，名創優品漲8.45%，微盟漲8.19%，騰訊音樂漲7.13%，閱文集團漲6.76%。

體育用品股集體上漲，安踏漲9.37%，李寧漲8.76%，特步漲7.49%。

內險股全線上漲，中國平安漲9.6%，眾安線上漲8.26%，中國太平漲6.02%。

汽車股方面，比亞迪股份漲9.27%，五菱汽車漲9.09%，蔚來漲7.33%，理想汽車漲6.93%。消息面上，比亞迪股份披露9月銷量成績單，9月比亞迪新能源汽車銷量20.13萬輛，年增183.07%。

前9月，比亞迪新能源汽車累計銷量118萬輛，年增249.56%。這一資料遠超市場預期，使比亞迪繼續穩居全球新能源車銷量第一。

另外，10月4日，比亞迪宣布，與全球汽車租賃公司SIXT簽署合作協定，為歐洲市場提供新能源汽車租賃服務，SIXT將在未來6年內向比亞迪採購至少10萬台新能源車。車輛將於今年第4季開始交付，第一階段合作市場包括德國、英國、法國、荷蘭。

此外，華晨中國5日復牌，開盤暴跌近71%，現報港幣2.83元，市值為港幣143億元。

消息面上，香港聯交所最新數據顯示，9月27日，BAILLIE GIFFORD & CO減持華晨中國1.5384億股，每股作價2港元，總金額約為3.08億港元。減持後最新持股數目約為2.19億股，最新持股比例為4.33%。

目前，多家機構認為，港股底部確認信號或已出現。

中金公司策略團隊表示，更為清晰的政策信號沒有出現之前，未來幾周市場可能處於持續盤整中。在目前水準市場的上漲空間大於下跌風險。在此之前，以港幣計價的高股息收益率個股對投資者而言可能是較好的選擇，可以提供下行保護和對沖人民幣貶值的負面影響。

國信證券最新研報表示，未來1到2個月中，首要關注的是美國加息的斜率是否能夠穩定下來，該團隊判斷通膨不會持續超預期，將在1到2個月內給出市場明確的答案。

屆時，人民幣匯率的貶值壓力，港股、A股估值下行壓力將會得到明顯的釋放，結合第4季已經是大陸經濟週期收縮的尾聲，而港股的互聯網子板塊的ROE已經改善，以及港股地產將會受益於政策端的改善，加之產業資本與南向資金的持續增持，港股底部有望得到確認。