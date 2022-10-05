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大陸十一周邊遊火爆 京郊民宿價飆10倍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京郊民宿價格翻10倍：平時人民幣300元，十一假期變成人民幣3,000元。新浪科技
京郊民宿價格翻10倍：平時人民幣300元，十一假期變成人民幣3,000元。新浪科技

大陸十一假期本地遊、周邊遊需求大增，住宿價格飆升逾十倍，有京郊民宿甚至升至一晚近人民幣萬元（新台幣4.5萬元），不少大陸民眾哀歎貴過到歐洲旅遊。

新浪科技報導，十一假期，在某互聯網上班的蘭生，原計劃約幾個朋友去北京郊區放鬆個幾天，不料住宿價格卻把她嚇了一跳。

蘭生指出，本來想訂個偏遠點的民宿，結果十一全面漲價，不是一般的漲，平時不到人民幣1,000元，都快變成人民幣5,000元了，這是打算把一年的錢都通過十一期間補回來呀。最終她決定放棄郊區出行計畫，與朋友們在市內吃吃喝喝打發假期。

另一位網友對比了京郊民宿與海外住宿的價格：位於延慶的某地號稱是大陸北方第一個民宿集群，因撲面而來的「Ins風」吸引許多遊客前往打卡。該民宿十一期間兩室一廳小院均價在人民幣4,300元上下，價格直逼馬爾地夫海景房。

讓蘭生不滿意的是，有些民宿在假期大幅漲價的同時，服務卻並未到位。「看過朋友發的在古北水鎮住民宿，環境跟快捷酒店差不多，價格卻漲到了人民幣上千元。」

實際上，近幾年，由於旅遊行業的變化，本地游、周邊遊逐漸興起，也讓京郊酒店民宿行業大為受益。先前就有旅遊行業人士認為，海外遊的訂單將轉化為國內遊，將帶動境內旅遊業高階市場的發展。

不過，在配套基礎設施、整體服務水準等還未得到相應提升的情況下，民宿每逢假期大幅漲價，已經引起了消費者的反彈。

在社交媒體上，對京郊民宿的吐槽不絕於耳。有網友表示，三倍工資加班三天，住不起一晚的京郊民宿；更是有網友認為，這幾年的非必要不出京，讓京郊民宿膨脹得摸不清自己定位了。

攜程研究院高級研究員沈佳旎認為，今年十一假期，遊客將視線更多地放在了本地和周邊，這也將挖掘出本地周邊遊市場的可能性和深度潛力。對於景區、酒店等旅業商家來說，這個長假將是展現自身從業能力和服務水準的賽場，如何以新亮點吸引本地客群重遊、亦或是以高水準的服務鞏固客群，這些課題都將在假期後得到市場的檢驗。

大陸十一假期本地遊、周邊遊需求大增。新浪科技
大陸十一假期本地遊、周邊遊需求大增。新浪科技

民宿 人民幣

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