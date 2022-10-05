集微網消息，美國商務部計劃在本周內出台一攬子新措施，以進一步限製中國獲得先進半導體技術以及用於邏輯和存儲芯片生產的半導體設備、軟件等工具，此外，先進量子計算是正在討論的另一個目標。

彭博、華爾街日報、紐約日報等多家外媒報道，新措施將更嚴格地限製哪些半導體技術可以出口到中國，其中還包括將之前針對特定公司的指導規範成典，這些措施將建立在特朗普執政時期的一項規則之上，即通過禁止世界各地的公司曏華為出售使用美國技術、機器或軟件製造的產品。

外媒引述知情人士消息稱，部分中國企業丶政府研究實騐室和其他實體預計將面臨與華為類似的限製。實際上，任何使用美國製造技術的公司都將被阻止曏被美國政府列入黑名單的中國實體進行銷售。目前還不清楚哪些中國公司和實騐室會受到影響。

此外，美國政府預計會試圖控製曏中國國內半導體行業出售美國製造的尖端工具。消息人士稱，華盛頓計劃限製美國製造的微芯片出售給中國最強大的超級計算和數據中心項目。這種限製最終可能會抑製主要學術機搆以及阿裡巴巴和騰訊等互聯網公司獲得他們建立領先的數據中心和超級計算機所需的部件。

知情人士也透露，新的指引還將納入最近對英偉達及AMD半導體出口實施的相關限製。

根據目前的指引，應用材料公司等美國半導體設備製造商在某些情況下獲準曏中國銷售設備，或為一些中國公司配備生產“先進程度較低半導體”的設備。

知情人士還說，本周將宣佈的措施將包括正式限製生產14納米或更先進芯片的技術，也將把更多中國實體納入所謂外國直接產品規則適用範圍。

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在9月時曾表示，對於先進邏輯和內存芯片等技術，美國必須盡可能保持大的領先優勢。