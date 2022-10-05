聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫正義親赴韓國 三星、SK財團或競購Arm
集微網消息，軟銀集團董事長孫正義本月初已前往韓國與三星、SK兩大集團會面，三星集團副會長李在鎔更透露，將針對收購Arm提出報價。
據BusinessKorea報道，Arm一直是三星潛在並購標的，若成功收購可望顯著帶動三星SoC業務成長。業內人士分析，三星可能通過股權投資參與Arm運營，強化技術合作。
同時，SK集團也傳出有意角逐Arm，SL集團副會長樸正浩表示，正持續討論如何接管Arm。業內人士表示，SK海力士計劃收購 Arm來擴大其在SoC領域的影響力。
對於孫正義而言，將Arm出售給財團可望減輕壟斷的爭議，因此，除了三星集團外，軟銀將會與SK集團接洽。軟銀2020年原先計劃將Arm出售給英偉達，不過半導體業保護意識擡頭，最終未通過英國、美國批準，高通等衆多IC設計廠商也表示了反對，最終該收購計劃以失敗告終。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言