孫正義親赴韓國 三星、SK財團或競購Arm

集微網消息，美國商務部計劃在本周內出台一攬子新措施，以進一步限製中國獲得先進半導體技術以及用於邏輯和存儲芯片生產的半導體設備、軟件等工具，此外，先進量子計算是正在討論的另一個目標。

2022-10-05 07:31