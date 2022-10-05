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孫正義親赴韓國 三星、SK財團或競購Arm

集微網／ 集微網

集微網消息，軟銀集團董事長孫正義本月初已前往韓國與三星、SK兩大集團會面，三星集團副會長李在鎔更透露，將針對收購Arm提出報價。

據BusinessKorea報道，Arm一直是三星潛在並購標的，若成功收購可望顯著帶動三星SoC業務成長。業內人士分析，三星可能通過股權投資參與Arm運營，強化技術合作。

同時，SK集團也傳出有意角逐Arm，SL集團副會長樸正浩表示，正持續討論如何接管Arm。業內人士表示，SK海力士計劃收購 Arm來擴大其在SoC領域的影響力。

對於孫正義而言，將Arm出售給財團可望減輕壟斷的爭議，因此，除了三星集團外，軟銀將會與SK集團接洽。軟銀2020年原先計劃將Arm出售給英偉達，不過半導體業保護意識擡頭，最終未通過英國、美國批準，高通等衆多IC設計廠商也表示了反對，最終該收購計劃以失敗告終。

孫正義 半導體

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