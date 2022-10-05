陸10萬噸級以上深水航道 已逾90條

大陸交通運輸部發布數據顯示，去年大陸沿海港口已建成10萬噸級及以上深水航道超過90條，大陸深水航道總體規模已居世界首位。在深水航道之外，深水航路也在加速推進。

央視報導，航道指的是內河、湖泊等內陸水域中可以供船舶通航的通道，以及內海、領海中經建設、養護可供船舶通航的通道；航路主要是利用現有的水域資源，經過海事等部門進行專業探測水深和分析通航條件後供船舶往來的通道。而深水航道的建設意義，除了能與海港、江海河公鐵進行聯運，降低成本，並有力推動經濟發展外，對船舶工業的推動也具重要意義。

截至2021年底，大陸10個國際樞紐海港全部有通航15萬至20萬噸級集裝箱船舶深水航道；大連、唐山、青島、寧波舟山、湛江、湄洲灣等港口已具有通航40萬噸散貨船舶的深水航道。

除了深水航道，大陸的深水航路也在加快推進。近十幾年來，大陸渤海灣港口建設速度和規模迅速增長，擴建30萬噸級及以上超大型船舶靠泊碼頭，提升靠泊船舶的噸位等級，降低運輸成本，是各港口的優先選擇。探索打通渤海超大型船舶深水航路成為當務之急。

近日，載運39.02萬噸礦砂的「遠津海」輪乘潮通過渤海中部新航線，安全靠泊河北曹妃甸港礦石碼頭，這意味著40萬噸級巨輪進出渤海深水航路「新通道」成功打通。曹妃甸海事局局長李保東表示，按照實測水深加精准潮汐的措施，在渤海中部航線以南，找出三個深水重點航段，進一步掌握了40萬噸級超大型船舶自老鐵山水道至曹妃甸新航線的水深特徵及潮汐規律，打通了這條深水新航路。