中國鐵建 十一期間拚基建

根據中國鐵建股份有限公司消息，大陸十一期間，一批重點基礎設施建設項目取得新進展。

新華社報導，由中鐵十六局集團承建的大陸在建最長幹線公路湖底隧道——竺山湖隧道宜興段首塊頂板開始澆築，標誌著竺山湖隧道主體結構施工進入關鍵階段。

中鐵十六局集團三公司副總經理晁軍介紹，竺山湖隧道全長7.81公里，軟土層厚達12.6公尺，具有地質複雜、施工環保要求高等特點。頂板施工是隧道主體結構施工中最後一道關鍵工序，施工人員通過隧道實體模型工藝驗證，制定專項施工方案，確保隧道首塊頂板混凝土的順利澆築。

十一期間，在河北省保定市主城區城中村改造項目施工現場，中鐵十六局集團四公司3200餘名建設者堅守崗位，為早日完成工程任務創造良好條件。

據中鐵十六局集團四公司該項目負責人柴方華介紹，該公司主要負責城中村改造項目中的4個安置區項目，總投資約人民幣39.89億元，總建築面積124.08萬平方公尺，規劃住宅樓52棟，正進入收尾階段。

由中鐵二十局集團負責施工的大陸西北首條軌道交通環線——西安地鐵八號線楊家莊至貞觀路盾構區間雙線貫通，誤差控制在1釐米範圍內。