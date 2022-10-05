陸電動車激增 出遊充電變難題

大陸長假高速公路上電動車充電難已比堵車問題還嚴重，大陸電動車比例占比愈來愈高，陸媒稱，未來假期上高速公路大批長龍充電難的問題只會更多。

大陸交通部門一般都會在長假期間預報節前和節後的車流量，避開塞車時段。現在充電難，還多了個「充電高峰」預測時段，要大家盡可能避開充電高峰。預計今年十一長假返程充電高峰將出現在10月5日上午11點至晚間7點，以及10月6日上午10點至晚間9點。

上海汽車報報導，今年十一長假還沒開始，有些高速公路服務區的充電樁已經開始供不應求了。9月30日中午，多名京港澳高速公路沿途服務區的相關負責人表示，從當天中午開始，多個服務區出現充電樁位已滿的情況。

高速公路服務區人員表示，今年十一假期可能是近年來新能源汽車出行最多的一次，大家要對沿途充電位的緊張狀況要有心理準備。

報導稱，今年十一長假期間自駕出行的客流已經低於往年了。但由於新能源汽車在總量中的占比日益提高，高速公路充電難的問題只會愈發嚴重。

今年1-8月，新能源汽車產銷完成397萬輛和386萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。預計今年全年新能源汽車銷量有望超過550萬輛。

「2021年以前，服務區充電還沒這麼供不應求」。一名從上海回安徽老家的小馮很早就買了電動車。他對於高速公路補能的場景極為熟悉。

他說，大部分規模稍小的服務區只有4、5根充電樁，擁有10根充電樁已經算是很「富裕」的服務區了。而服務區的充電樁功率一般都在60-80kW，充個電怎麼也要0.5-2個小時。

此前，他曾嘗試過下高速公路充電，選一個有充電樁的商場，不用排隊，等待期間還能舒舒服服在餐廳吃一頓。但今年，他擔心下高速公路需要面臨重重防疫登記等查驗手續，一來二去，在時間上也許並不划算。他仍然選擇在高速公路服務區苦苦排隊。

截至今年7月，大陸全國6618個高速公路服務區中，已有3102個服務區建成了13374根充電樁。而根據中國充電聯盟公布的資料，截至2022年7月，全大陸的公共充電樁共157.5萬根。高速公路已建成的充電樁數量，還不到全大陸公共充電樁總量的1%。

8月底，大陸交通運輸部、國家能源局、國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司推出「加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案」。力爭在2022年年底前，除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區能夠提供基本充電服務。