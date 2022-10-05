「德陽造」白鶴灘水電站左岸機組 全投運

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的白鶴灘水電站8號機組，近日順利完成72小時試運行，正式投入商業運行。至此，白鶴灘水電站左岸8台「德陽造」機組全部投入商運。

白鶴灘水電站位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的金沙江下游幹流河段，是大陸「西電東送」的重大工程，也是當今世界在建規模最大、技術難度最高的水電工程。電站裝機總容量1600萬千瓦，左右兩岸分別安裝8台單機容量100萬千瓦的水電機組。其中，左岸8台機組均由位於四川省德陽市的東方電機自主研製供貨。

單台50多公尺高、8000多噸重、相當於艾菲爾鐵塔重量的白鶴灘機組，是全球單機容量最大的百萬千瓦級水輪發電機組。核心部件採用數位化智慧製造，轉動部件重達2600噸，由上萬個零部件構成，機組擺度僅一根頭髮絲直徑大小，堪稱世界水電領域的巔峰之作。

據了解，白鶴灘水電站全部建成後，年平均發電量將達624.43億度，接近成都市年度用電總量，每年可節約標準煤約1968萬噸，減少排放二氧化碳5160萬噸，還可與金沙江下游其他梯級水庫聯合運用，使川江沿岸城市防洪標準進一步提高。