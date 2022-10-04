世茂集團拿到港幣103億元貸款 緩解債務危機

飽受債務危機之苦的世茂集團宣布，日前與大華銀行簽定港幣103億元的貸款融資協定，以取代原有專案貸款融資，再融資安排意在促進香港九龍大窩坪專案的持續施工。

澎湃新聞報導，公開訊息顯示，九龍大窩坪項目是世茂集團於2015年獲得的九龍大窩坪延坪道住宅用地，代價為港幣70.2億元，租期為50年。

對於公司的債務概況，世茂集團在公告中表示，對於公司7月3日在公告中提及的，一筆到期的10億美元公募債券未能進行本息償還，公司正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並持續與各類債權人進行建設性對話。

此外，公司正與債權人及其顧問緊密合作及定期溝通，以對本集團的核心業務進行有序且必要的盡職調查，討論境外債務潛在可行的重組建議方案。鑒於公司的規模及複雜性，盡職調查工作仍在進行中。

世茂集團指出，公司的審計師中匯安達會計師事務所有限公司正在審核公司截至2021年12月31日止年度的業績。由於2021年全年業績延遲刊發及2021年年報延遲寄發，2022年中期業績及2022年中期報告延遲刊發及寄發。公司董事會及管理層將繼續與其緊密合作，以在可行情況下儘快刊發2021年全年業績及年報以及2022年中期業績及中期報告。

世茂集團公告稱，今年6月至8月，公司累計合約銷售總額約為人民幣225.2億元，累計合約銷售總面積為140.15萬平方米。

世茂集團在7月19日曾公布有關香港聯交所復牌指引的包容，包括獨立調查及內部監控檢閱。公告稱，公司已委任羅申美企業顧問有限公司就本公司前任審計師羅兵咸永道會計師事務所在其辭任函中提出的事項進行獨立調查。同時，公司已委任中匯安達風險管理有限公司就本集團的內部監控系統進行獨立內部監控檢閱。公司將在可行情況下儘快公布獨立調查及內部監控檢閱的結果。