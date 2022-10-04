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大陸鋼鐵PMI指數兩連升：指數仍然偏低顯示行業緩慢恢復

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告，2022年9月境內鋼鐵PMI指數為46.6%，與上月相比回升0.5個百分點，連續2個月回升。報告指出，這顯示鋼鐵行業運行有所恢復，但指數水準仍然偏低，表明鋼鐵行業恢復較為緩慢。澎湃新聞
中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告，2022年9月境內鋼鐵PMI指數為46.6%，與上月相比回升0.5個百分點，連續2個月回升。報告指出，這顯示鋼鐵行業運行有所恢復，但指數水準仍然偏低，表明鋼鐵行業恢復較為緩慢。澎湃新聞

中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告，2022年9月境內鋼鐵PMI指數為46.6%，與上月相比回升0.5個百分點，連續2個月回升。報告指出，這顯示鋼鐵行業運行有所恢復，但指數水準仍然偏低，表明鋼鐵行業恢復較為緩慢。

澎湃新聞報導，分項指數變化顯示，9月鋼鐵市場需求有所恢復，鋼廠生產小幅回升，月內鋼鐵價格先抑後揚，但整體低於上月水準，原材料價格整體小幅下跌。預計10月，鋼材需求有望繼續恢復，鋼廠生產或保持上升，鋼材和原材料價格可能有所回升。

報告分析，9月境內鋼市需求較上月有所改善，市場情緒也有所改觀，但需求水準不及往年同期。而鋼廠生產方面，一方面，需求端改善對企業生產有所帶動，另一方面，市場傳言明年壓減粗鋼產量將以今年產量為基數，因此企業抓緊生產以提高基數。生產指數為47.9%，與上月相比上升0.5個百分點。

不過，報告指出，雖然供給端有所回升，但指數水準仍處於50%以下，處在收縮區間，且產量增幅也相對較小，表明鋼材市場供應恢復較為謹慎。

報告對10月份鋼材市場需求持樂觀態度。報告提到，從往年經驗看，由於氣溫適宜作業施工、四季度經濟衝刺等因素，10月份鋼材需求端經常較9月份穩中有升。今年9月末時鋼市成交放量表明企業對於國慶日後的需求有所期待。

此外，從行業來看，隨著穩投資政策進一步實施，加上天氣進一步轉涼對於下游工地施工更加適宜，基建需求將進一步釋放。房地產行業當前已處於相對底部，短期繼續大幅下滑概率不大，因此對大宗商品市場也有一定的需求韌性。

不過報告也提醒，10月中下旬北方部分地區氣溫下降較快，局部地區鋼材需求或將有所放緩。

指數 房地產

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