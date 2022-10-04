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廣汽埃安9月銷售首破3萬輛 東風嵐圖年增177%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海中山公園龍之夢購物中心，用地下2樓2,000平方公尺的空間，打造了一個新能源汽車主題街區，圖為廣汽埃安。記者林宸誼／攝影
上海中山公園龍之夢購物中心，用地下2樓2,000平方公尺的空間，打造了一個新能源汽車主題街區，圖為廣汽埃安。記者林宸誼／攝影

當大陸造車新勢力9月交付表現大為迥異時，一眾由傳統車企孵化的智能電動品牌，卻在當月呈現出一派欣欣向榮之勢，廣氣哀安首次銷售破3萬輛，東風嵐圖年增177%。

上海財聯社報導，廣汽埃安內部人士表示，月銷3萬輛僅是開始，目前廣汽埃安的產能利用率已達到160%，10月開始隨著新的第二工廠投產，有望向5萬輛的月銷量進發。「尤其是 Hyper 新車型逐步推出後，將夯實埃安新能源汽車高速、高品質發展的基調。」

先前廣汽埃安發布銷量數據顯示，9月達到突破性的3萬16輛，年增121%。這也是自廣汽埃安成立以來，首次單月銷量突破3萬輛。

廣汽埃安方面表示，在擴大產能方面，2022年年底公司年產能，將從2022年初的10萬輛擴充到40萬輛。在研發上，廣汽埃安將堅持EV+ICV全線自研路線，進一步發揮自研的「彈匣電池」在安全性能等方面的優勢。

在新能源車型持續熱銷的背景下，車市「金九」效應凸顯。除廣汽埃安外，由華為加持的賽力斯問界（AITO）品牌系列延續了之前的增長勢頭，9月交付量再創新高，至1萬142輛，實現連續2個月單月交付量破萬。

東風旗下嵐圖汽車則交付新車2519輛，年增177%，從6月以來連續四個月平均增長30%。此外，上汽集團旗下智己L7交付量再次破千，達到1019輛。

9月13日，東風汽車對外披露嵐圖首輪外部股權融資增資信息，本輪增資後，預計東風集團所持股權不低於77%，戰略投資者持有股權合計不高於15%，員工持股平臺所持股權不低於8%。據悉，本次所獲戰略投資將用於嵐圖汽車核心技術研發、數位化體系建設、生產能力建設及行銷投入等。

嵐圖汽車CEO盧放表示，雖然疫情對供應鏈造成一定衝擊，但嵐圖依然實現了銷量的穩中向好、長期向好，顯示出了發展韌性，下一步，隨著嵐圖FREE DNA和嵐圖FREE超長續航純電版開啟交付，交付量還將保持穩步增長態勢。

9月吉利汽車旗下高階智慧電動品牌極氪的001交付成績也再次取得突破，達到8276 輛；前9 月累計交付3萬9474 輛。極氪方面透露，目前極氪001的平均大定訂單金額超過人民幣33.6萬元，極氪001在今年第3季度累計交付2萬464輛，隨著訂單量持續增長，極氪001自9月9日起下定的訂單，預計將于2023年開啟交付。

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