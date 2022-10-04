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大陸國產「麒麟軟件」生態配適產品量突破百萬大關

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國產軟體「麒麟軟件」生態適配產品數量已突破 100 萬大關。圖擷取自麒麟軟件官網
大陸國產軟體「麒麟軟件」生態適配產品數量已突破 100 萬大關。圖擷取自麒麟軟件官網

大陸國產軟體、中國電子信息產業集團有限公司（簡稱「中國電子」）旗下麒麟軟件官網顯示，截至目前，麒麟軟件生態適配產品數量已突破 100 萬大關。另據賽迪顧問統計數據，2021 年麒麟操作系統繼續保持大陸 Linux 市場佔有率第一名，已連續 11 年位列中國 Linux 市場佔有率第一名。

兼容意指軟體能否在終端上正常的安裝跟卸載、運行；而適配是指軟體在不同的尺寸和分辨率的終端上能都正常的顯示。

麒麟軟件軟硬件兼容適配總計1094100，其中軟件兼容適配數量為 755546，硬件兼容適配數量為 338554。今年 5 月，麒麟軟件生態適配產量數量突破 40 萬。

2019年12月，中國電子旗下天津麒麟和中標軟件聯合打造大陸操作系統新旗艦麒麟軟件；今年5月，麒麟軟件宣布，其軟體生態適配產品數量突破40萬大關。

此外，據麒麟軟件官網資料顯示，麒麟軟件主要面向通用和專用領域打造安全創新操作系統產品和相應解決方案，目前已形成銀河麒麟服務器操作系統、桌面操作系統、嵌入式操作系統、麒麟雲、操作系統增值產品為代表的產品線。麒麟操作系統能全面支持飛騰、鯤鵬、龍芯等六款主流國產CPU。目前麒麟軟件旗下擁有銀河麒麟和中標麒麟兩大操作系統品牌。 共同服務中國政務、金融、能源等多個領域。

此外，中國軟件持有麒麟軟件40.25%股份。麒麟軟件2021年營業收入為人民幣11.34億元，雖然僅佔到中國軟件總營收的十分之一，但增速已遠遠領先其他業務，成為中國軟件最賺錢的業務分支。

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