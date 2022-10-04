大陸電動車愈多 高速公路充電難問題跟著來

大陸長假高速公路上電動車充電難已比堵車問題還嚴重，大陸電動車比例占比愈來愈高，陸媒稱，未來假期上高速公路大批長龍充電難的問題只會更多。

大陸交通部門一般都會在長假期間預報節前和節後的車流量，避開塞車時段。現在充電難，還多了個「充電高峰」預測時段，要大家儘可能避開充電高峰。預計今年十一長假返程充電高峰將出現在10月5日上午11點至晚間7點，以及10月6日上午10點至晚間9點。

上海汽車報報導，今年十一長假還沒開始，有些高速公路服務區的充電樁已經開始供不應求了。9月30日中午，多名京港澳高速公路沿途服務區的相關負責人表示，從當天中午開始，多個服務區出現充電樁位已滿的情況。

高速公路服務區人員表示，今年十一假期可能是近年來新能源汽車出行最多的一次！大家要對沿途充電位的緊張狀況要有心理準備。

報導稱，今年十一長假期間自駕出行的客流已經低於往年了。但由於新能源汽車在總量中的占比日益提高，高速公路充電難的問題只會愈發嚴重。

今年1-8月，新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。預計今年全年新能源汽車銷量有望超過550萬輛。

「2021年以前，服務區充電還沒這麼供不應求」。一名從上海回安徽老家的小馮很早就買了電動車。他對於高速公路補能的場景極為熟悉。

他說，大部分規模稍小的服務區只有4、5根充電樁，擁有10根充電樁已經算是很「富裕」的服務區了。而服務區的充電樁功率一般都在60-80kW，充個電怎麼也要0.5-2個小時。

此前，他曾嘗試過下高速公路充電，選一個有充電樁的商場，不用排隊，等待期間還能舒舒服服在餐廳吃一頓。但今年，他擔心下高速公路需要面臨重重防疫登記等查驗手續，一來二去，在時間上也許並不划算。他仍然選擇在高速公路服務區苦苦排隊。

根據調查，截至今年7月，大陸全國6618個高速公路服務區中，已有3102個服務區建成了13374根充電樁。而根據中國充電聯盟公佈的資料，截至2022年7月，全大陸的公共充電樁共157.5萬根。高速公路已建成的充電樁數量，還不到全大陸公共充電樁總量的1%。

為此，今年8月底，大陸交通運輸部、國家能源局、國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司推出「加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案」。

方案稱，力爭在2022年年底前，大陸全國除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區能夠提供基本充電服務；2023年年底前，具備條件的普通國省幹線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務。