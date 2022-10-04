比亞迪9月汽車銷量首超20萬輛 產能仍是主要瓶頸

比亞迪第三季汽車銷量超車特斯拉。比亞迪3日發布數據，比亞迪在9月共銷售新車201,259輛，年增151.2%，單月銷量首次超過20萬輛。新能源車部分，今年累計銷量超過100萬輛，達117.5321萬輛。與此同時，特斯拉2日公布第三季交付情況。數據顯示，特斯拉第三季全球累計銷量343,830輛，年增3%。而同期，比亞迪新能源乘用車累計銷量為537,164輛，年增187.01%，雖然比亞迪在銷量數據持續領先全球市場，但產能仍是瓶頸。

據財聯社報導，比亞迪內部人士表示，對於9月業績表現早有預期，現在的主要瓶頸還是產能，目前公司在手訂單還有幾十萬輛。現在的關鍵是在盡快擴大產能、保交付的同時，盡可能注重「質」的增長。

除大陸市場外，比亞迪今年以來持續拼出海。據3日公布數據，比亞迪9月海外出口7736輛，月增51.92%。此前，比亞迪在9月28日的新能源乘用車歐洲發布會上，公布進入歐洲市場第一批車型的概況。首批車型將包括比亞迪唐、漢以及SUV車型ATTO 3。比亞迪表示，上述三款車型將於10月在法國巴黎車展發布正式銷售，並於年底在挪威、丹麥、瑞典、荷蘭、比利時、德國等歐洲多國交付。今年年底前，比亞迪還將進一步開拓法國和英國市場。

此前，特斯拉的季節產量和交付量都高於比亞迪的新能源乘用車產銷量，但從今年第2季開始，比亞迪的季節產銷量追了上來。如果按單月產銷量數據估算，比亞迪今年第2季新能源乘用車的產量按年增長263.96%，按季增長25.48%，至35.88萬輛，較特斯拉同期全球產量高出10萬輛。

但值得注意的是，特斯拉發布的是汽車交付數據（Delivery），而比亞迪公布的是汽車銷量（Sales volume）。交付量是確實、且已將產品交到用戶手上的數據；而比亞迪公布的銷量數據是客戶簽單數據，在全球車企都面臨供應鏈緊張的當下，銷量和交付量有一定的時間差。而這落差或會在數據上顯現出來。