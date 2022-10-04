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在台任教30年 餐飲教授西進有成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「未來，我會繼續留在寧德任教。」從台灣嘉義來到福建寧德已三年，黃士禮並未感到所謂的不適應。

中新社報導，2019年，在寧德師範學院引進台灣博士的惠台政策下，黃士禮進入寧德師範學院，任寧德師範學院經濟管理學院酒店管理系教授。

登陸任教前，黃士禮在台灣已從教30年。只要有機會，他就攜家人到大陸遊玩，去過北京、上海、廈門等許多地方。

近年來，他有親屬在浙江大學、北京中醫藥大學進修，因此當黃士禮遇到寧德師範學院的這個機會，就想到大陸發展。

在寧德師範學院，黃士禮從事菜單設計與規劃、西餐原理與實務、食品雕刻藝術、西點製作、飲料管理與調酒等多門專業課程的教學與研究。讓他備感欣慰的是，同學們對他開的課程頗感興趣，課程互動良好。

「兩岸本是一家人，兩地生活、語言和飲食等都很相似，很親切溫馨。」在寧德任教和生活三年，黃士禮感嘆道，這裡交通越來越方便，學校環境也越來越優雅舒適。

近年來，兩岸在教育方面的人才交流與合作日益增多，大陸大專院校紛紛引進台灣教師。與台灣一水相連的寧德，加快推進同等待遇落地落實，吸引台胞來學習、就業、創業、生活。

「兩岸同宗同源。」2003年就從台灣到北京讀中醫的蘇裕盛，2019年成為寧德師範學院醫學院的一名教授，他說，寧德市區高樓拔地而起，環境越來越好。

「大陸教學相對循規蹈矩，重視熟讀與精讀校本教材；台灣則是多元學習，比較重視教師與學生互動。」蘇裕盛引入台灣的教學方式，積極引導學生與老師互動交流。

北京 中醫

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