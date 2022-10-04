海基一號投用 日挖2700噸油

中國海油（中海油）3日宣布，由其自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」當天投用，標誌著中國大陸成功開闢了深水固定式平台油氣開發新模式，深水超大型導管架平台的設計、建造和安裝能力達到世界一流水平。

中新社報導，導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，主要由導管架、樁腿和上部模塊三部分組成。海基一號位於珠江口盆地海域，平台總高度達340.5公尺，總重量超4萬噸，高度和重量均刷新了大陸海上單體石油生產平台紀錄。

海基一號本次同時投產5口生產井，初期日產量約2700噸。依託海基一號，將同時開發陸豐15-1和陸豐22-1兩個油田，共14口生產井、3口注水井，全部投產後高峰日產原油達5000噸，將為粵港澳大灣區經濟社會發展注入新動力。

中國海油深圳分公司副總經理鄧常紅介紹說，導管架平台通常用於淺水海域的油氣資源開發，此前大陸海上300多座導管架平台的作業水深均不超過200公尺，在200公尺水深及以上海域通常採用浮式生產平台和水下生產系統。

海基一號是大陸首次嘗試深水導管架平台開發模式，把生產系統從水下搬到了平台上，具有開發投資低、生產成本低、國產化率高的顯著優勢。